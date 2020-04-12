В космосе найдены объекты с самым сильным ветром
Он дует намного быстрее, чем на любой планете Солнечной системы.
Он дует намного быстрее, чем на любой планете Солнечной системы.
Скорость ветров, бушующих на коричневых карликах, составляет примерно 2,3 тысячи километра в час.
Это больше, чем на газовых гигантах, установили астрономы в исследовании, опубликованном в Science. Дл сравнения, средняя скорость ветров на экваторе Юпитера составляет 370 километров в час.
Коричневыми, или бурыми карликами называют субзвёздные объекты, термоядерные реакции в которых слишком слабые и быстро прекращаются. После этого коричневые карлики быстро остывают и превращаются в планетоподобные объекты.
Группа астрономов из Университета Бакнелла в Пенсильвании проанализировала коричневого карлика MASS J10475385 + 2124234 на расстоянии около 34,5 световых лет от Земли. Они использовали данные космического телескопа «Спитцер» и системы радиотелескопов VLA в
Этот карлик примерно того же размера, что и Юпитер, но массивнее него в 40 раз. Используя метод, который ранее применялся для изучения Юпитера, астрономы установили, что ветры здесь дуют со скоростью до 650 метров в секунду. Это намного быстрее, чем на любой планете в Солнечной системе.
По словам ученых, используя данные более мощных телескопов и применяя этот же метод, можно изучать климат экзопланет.
Анна Лысенко