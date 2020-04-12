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11:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе найдены объекты с самым сильным ветром

Он дует намного быстрее, чем на любой планете Солнечной системы.

Источник: NASA

Скорость ветров, бушующих на коричневых карликах, составляет примерно 2,3 тысячи километра в час.

Это больше, чем на газовых гигантах, установили астрономы в исследовании, опубликованном в Science. Дл сравнения, средняя скорость ветров на экваторе Юпитера составляет 370 километров в час.

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Коричневыми, или бурыми карликами называют субзвёздные объекты, термоядерные реакции в которых слишком слабые и быстро прекращаются. После этого коричневые карлики быстро остывают и превращаются в планетоподобные объекты.

Группа астрономов из Университета Бакнелла в Пенсильвании проанализировала коричневого карлика MASS J10475385 + 2124234 на расстоянии около 34,5 световых лет от Земли. Они использовали данные космического телескопа «Спитцер» и системы радиотелескопов VLA в Нью-Мексико.

Этот карлик примерно того же размера, что и Юпитер, но массивнее него в 40 раз. Используя метод, который ранее применялся для изучения Юпитера, астрономы установили, что ветры здесь дуют со скоростью до 650 метров в секунду. Это намного быстрее, чем на любой планете в Солнечной системе.

По словам ученых, используя данные более мощных телескопов и применяя этот же метод, можно изучать климат экзопланет.

Анна Лысенко

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