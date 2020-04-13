Вильфанд предупредил о похолодании в ряде регионов России
Температура ниже нормы на четыре градуса ожидается в ряде регионов России.
Температура ниже нормы на четыре градуса ожидается в ряде регионов России.
Температура ниже нормы на четыре градуса ожидается в ряде регионов России. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2−4 градуса в ближайшие дни», — сообщил синоптик.
Вильфанд отметил, что температура в этих регионах будет колебаться. На выходных и в понедельник столбики термометров будут стремительно опускаться вниз, во вторник и среду они поднимутся до нормальных значений, а в четверг снова опустятся на четыре градуса ниже нормы.