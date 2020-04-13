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01:19 (мск), источник: Газета.Ру

Вильфанд предупредил о похолодании в ряде регионов России

Температура ниже нормы на четыре градуса ожидается в ряде регионов России.

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Источник: AP 2020

Температура ниже нормы на четыре градуса ожидается в ряде регионов России. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2−4 градуса в ближайшие дни», — сообщил синоптик.

Вильфанд отметил, что температура в этих регионах будет колебаться. На выходных и в понедельник столбики термометров будут стремительно опускаться вниз, во вторник и среду они поднимутся до нормальных значений, а в четверг снова опустятся на четыре градуса ниже нормы.

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