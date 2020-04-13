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11:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 13 апреля: наблюдаем за туманом и осадками

Какая погода стоит в этот день, таким будет и лето.

Источник: @nathananderson

Православная церковь 13 апреля вспоминает преподобного Ипатия Чудотворца. В этот день было принято убирать дома и приводить в порядок сад и огород.

Наши предки в этот день наблюдали за природой — с помощью некоторых примет можно было узнать погоду на ближайшие дни.

Например, если утренний туман стелется низко по земле, то впереди сухая и солнечная погода. А если туман неравномерный и поднимается выше — стоит ждать дождливых дней.

Низкие облака — к похолоданию, а резко стихший ветер — к утренним заморозкам. Также стоит обратить внимание на ручьи — если вода течет с пеной, то скоро пойдет дождь.

Если 13 апреля и другие приметы, по которым можно определить погоду на лето. Считалось, что если с утра моросит дождь, то и лето будет дождливым, а ясный и солнечный день — к жаркому и сухому сезону.

Погода в вашем регионе

Екатерина Гура

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