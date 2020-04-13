Погодные приметы на 13 апреля: наблюдаем за туманом и осадками
Какая погода стоит в этот день, таким будет и лето.
Какая погода стоит в этот день, таким будет и лето.
Православная церковь 13 апреля вспоминает преподобного Ипатия Чудотворца. В этот день было принято убирать дома и приводить в порядок сад и огород.
Наши предки в этот день наблюдали за природой — с помощью некоторых примет можно было узнать погоду на ближайшие дни.
Низкие облака — к похолоданию, а резко стихший ветер — к утренним заморозкам. Также стоит обратить внимание на ручьи — если вода течет с пеной, то скоро пойдет дождь.
Если 13 апреля и другие приметы, по которым можно определить погоду на лето. Считалось, что если с утра моросит дождь, то и лето будет дождливым, а ясный и солнечный день — к жаркому и сухому сезону.
Екатерина Гура