Дождь помог спасателям тушить пожар у Чернобыльской АЭС
Дождь помог спасателям и работникам лесной охраны тушить пожар у Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Дождь помог спасателям и работникам лесной охраны тушить пожар у Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Уточняется, что открытого огня нет — наблюдаются отдельные очаги тления лесной подстилки. Спасатели создали около 110 километров минерализованных полос. К тушению огня привлечены более 400 человек и 100 единиц техники.
Огонь уже не угрожает атомной электростанции и ядерным захоронениям. Радиационный фон в Киеве и области не превышает норму, заявили в ГСЧС.
В то же время член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко отметил, что власти Украины на 11-й день пожара осознали проблему и выделили отдельный бюджет для ее решения. В борьбе с огнем также помогает дождь, который прошел в Киевской области, отметил он.
С пожарами лесов на территории зоны отчуждения в Чернобыле борются вторую неделю. Огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции. Многие бывшие села рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. В тушении принимает участие авиация.