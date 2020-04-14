Погодные приметы на 14 апреля: слушаем гром
Осадки в этот день подскажут, каким будет лето
Осадки в этот день подскажут, каким будет лето
14 апреля православные христиане почитают память святой Марии Египетской, которую в народе прозвали Марьей.
Чтобы определить погоду на ближайшие дни и лето, наши предки внимательно следили за природой. Если ночью на небе не было звезд, то вся весна и лето будут теплыми и ясными.
Гроза 14 апреля — к засушливому и жаркому лету. Частый и раскатистый гром — к дождливой погоде, а короткий и редкий гром — к теплой и ясной.
Стоит в этот день понаблюдать и за поведением домашних животных. Если они ведут себя беспокойно, то скоро погода ухудшится.
Екатерина Гура