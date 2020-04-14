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12:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 14 апреля: слушаем гром

Осадки в этот день подскажут, каким будет лето

Источник: Reuters

14 апреля православные христиане почитают память святой Марии Египетской, которую в народе прозвали Марьей.

Чтобы определить погоду на ближайшие дни и лето, наши предки внимательно следили за природой. Если ночью на небе не было звезд, то вся весна и лето будут теплыми и ясными.

Гроза 14 апреля — к засушливому и жаркому лету. Частый и раскатистый гром — к дождливой погоде, а короткий и редкий гром — к теплой и ясной.

Стоит в этот день понаблюдать и за поведением домашних животных. Если они ведут себя беспокойно, то скоро погода ухудшится.

Екатерина Гура

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