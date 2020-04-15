Погодные приметы на 15 апреля: наблюдаем за птицами
Еще в это время начинается ледоход
Еще в это время начинается ледоход
15 апреля православные христиане почитают память святого Тита Чудотворца. В народе этот день получил название
Погодные приметы в этот день связаны с поведением птиц, а потому наблюдать за ними стоит внимательнее.
Считается, если воробьи громко чирикают и голуби воркуют — погода будет теплая и солнечная. А если вороны купаются в лужах, то стоит ждать ненастья и осадков. Ухудшение погоды также предвещают большие стаи галок.
Екатерина Гура