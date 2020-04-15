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12:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 15 апреля: наблюдаем за птицами

Еще в это время начинается ледоход

Источник: СС0/falco

15 апреля православные христиане почитают память святого Тита Чудотворца. В народе этот день получил название Тит-ледолом, так как в это время на реках начинается большой ледоход.

Погодные приметы в этот день связаны с поведением птиц, а потому наблюдать за ними стоит внимательнее.

Считается, если воробьи громко чирикают и голуби воркуют — погода будет теплая и солнечная. А если вороны купаются в лужах, то стоит ждать ненастья и осадков. Ухудшение погоды также предвещают большие стаи галок.

Екатерина Гура

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