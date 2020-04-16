Ученые рассказали, откуда берется «запах весны»
И это не очень романтичная история.
И это не очень романтичная история.
Как известно, запахи свежевскопанной земли или воздуха после дождя представляют собой выброс аэрозольных паров, которые вырабатываются бактериями семейства стрептомицетов, обитающими в почве. Однако до сих пор науке не было известно, для чего бактерии выделяют эти пары.
Группа исследователей из Шведского сельскохозяйственного университета, Лундского университета и британского Центра исследований имени Джона Иннеса провели серию экспериментов, чтобы ответить на этот вопрос. И их результаты не понравятся романтикам, пишет PopularMechanics.
Учуяв запах, ногохвостки находят стрептомицетов и поедают их, а те, в свою очередь, выбрасывают свои споры, которые разносятся членистоногими и тем самым распространяются дальше, увеличивая их популяцию.
По словам ученых, в таких сложных отношениях бактерии и ногохвостки состоят уже 450 миллионов лет.
Екатерина Гура