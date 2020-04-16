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16:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые рассказали, откуда берется «запах весны»

И это не очень романтичная история.

Источник: @zoltantasi

Как известно, запахи свежевскопанной земли или воздуха после дождя представляют собой выброс аэрозольных паров, которые вырабатываются бактериями семейства стрептомицетов, обитающими в почве. Однако до сих пор науке не было известно, для чего бактерии выделяют эти пары.

Группа исследователей из Шведского сельскохозяйственного университета, Лундского университета и британского Центра исследований имени Джона Иннеса провели серию экспериментов, чтобы ответить на этот вопрос. И их результаты не понравятся романтикам, пишет PopularMechanics.

Как оказалось, дивные «запахи весны» служат приманкой для крошечных шестилапых членистоногих — коллембол (ногохвосток).

Учуяв запах, ногохвостки находят стрептомицетов и поедают их, а те, в свою очередь, выбрасывают свои споры, которые разносятся членистоногими и тем самым распространяются дальше, увеличивая их популяцию.

По словам ученых, в таких сложных отношениях бактерии и ногохвостки состоят уже 450 миллионов лет.

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Екатерина Гура

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