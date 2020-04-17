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08:17 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд рассказал, какие регионы окажутся в зоне аномального тепла в ближайшие дни

По словам научного руководителя Гидрометцентра, климатическая норма будет превышена на 12−16 градусов в Салехарде, на севере Западной Сибири и в Красноярском крае.

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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Климатическая норма будет превышена на 12−16 градусов в Салехарде, на севере Западной Сибири и в Красноярском крае в ближайшие пять дней. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Совершенно необычная ситуация, когда в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края температура такая же, как в Москве. Там аномалии достигают 12−16 градусов со знаком плюс. Это необычно», — сообщил он.

По словам Вильфанда, аномально теплая погода сохранится на этих территориях в ближайшие пять дней. Аномалии связаны с перемещением теплых воздушных масс по восточной периферии циклона, пояснил метеоролог.

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