Народные приметы на 17 апреля: о погоде расскажут береза и ольха
Делаем прогноз на ближайшие дни и лето.
Делаем прогноз на ближайшие дни и лето.
В православной церкви 17 апреля вспоминают святого Иосифа Песнопевца. Кроме того, в 2020 году на этот день приходится Страстная пятница, которая считается самым скорбным днем в православном календаре.
Чтобы определить погоду на ближайшее время, наши предки наблюдали за природными явлениями.
Если ольха распустилась раньше березы, то лето обещает быть дождливым, а если наоборот, то сухим.
Екатерина Гура