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11:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 17 апреля: о погоде расскажут береза и ольха

Делаем прогноз на ближайшие дни и лето.

Источник: @ursuladrake

В православной церкви 17 апреля вспоминают святого Иосифа Песнопевца. Кроме того, в 2020 году на этот день приходится Страстная пятница, которая считается самым скорбным днем в православном календаре.

Чтобы определить погоду на ближайшее время, наши предки наблюдали за природными явлениями. Золотисто-розовый восход предсказывал теплую и ясную погоду. А если у березы много сока — скоро будет сильный дождь.

Если ольха распустилась раньше березы, то лето обещает быть дождливым, а если наоборот, то сухим.

Погода в вашем регионе

Екатерина Гура

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