В NASA показали похожую на Землю планету
На ней может оказаться жидкая вода.
На ней может оказаться жидкая вода.
Исследователи NASA обнаружили планету на расстоянии 300 световых лет от Земли, потенциально пригодную для жизни.
Kepler-1649c похожа по размеру на Землю и вращается вокруг своей звезды в так называемой зоне обитаемости — на оптимальном расстоянии, при котором на планете может существовать вода в жидкой форме, а климатические условия напоминают земные. Художник Даниэль Раттер показал, как мог бы выглядеть этот мир.
О планете стало известно, когда ученые с помощью новых алгоритмов пересмотрели данные орбитального телескопа «Кеплер» за 2018 год и нашли упущенную информацию.
Анна Лысенко