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11:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

В NASA показали похожую на Землю планету

На ней может оказаться жидкая вода.

Источник: NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter
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Исследователи NASA обнаружили планету на расстоянии 300 световых лет от Земли, потенциально пригодную для жизни.

Kepler-1649c похожа по размеру на Землю и вращается вокруг своей звезды в так называемой зоне обитаемости — на оптимальном расстоянии, при котором на планете может существовать вода в жидкой форме, а климатические условия напоминают земные. Художник Даниэль Раттер показал, как мог бы выглядеть этот мир.

О планете стало известно, когда ученые с помощью новых алгоритмов пересмотрели данные орбитального телескопа «Кеплер» за 2018 год и нашли упущенную информацию.

Анна Лысенко

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