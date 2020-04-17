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15:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Киев накрыла пыльная буря и дым от лесных пожаров (видео)

Огонь в Чернобыле возобновился.

16 апреля на большей части Украины прошли масштабные пылевые бури. Больше всего досталось Киеву, который из-за огромной концентрации песка и пыли в воздухе, практически пропал из виду.

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Буря также сопровождалась сильным ветром, который сносил металлические строительные конструкции с ремонтируемого Подольского моста в Днепр. К счастью о жертвах и пострадавших не сообщалось.

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Экологическая ситуация в украинской столице резко ухудшается и из-за масштабных лесных пожаров. Огонь в Чернобыле, который удалось потушить несколько дней назад, в том числе и благодаря дождям, снова возобновился. Об этом сообщил член Общественного Совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Он уточнил, что пыльная буря раздула очаги тления во многих местах и превратила их в открытый огонь.

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