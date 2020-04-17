Киев накрыла пыльная буря и дым от лесных пожаров (видео)
Огонь в Чернобыле возобновился.
Огонь в Чернобыле возобновился.
16 апреля на большей части Украины прошли масштабные пылевые бури. Больше всего досталось Киеву, который
Буря также сопровождалась сильным ветром, который сносил металлические строительные конструкции с ремонтируемого Подольского моста в Днепр. К счастью о жертвах и пострадавших не сообщалось.
Экологическая ситуация в украинской столице резко ухудшается и
Он уточнил, что пыльная буря раздула очаги тления во многих местах и превратила их в открытый огонь.
Екатерина Гура