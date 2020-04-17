Синоптики предсказали очень активный сезон ураганов
Их следует ждать уже с 1 июня.
Их следует ждать уже с 1 июня.
Сезон атлантических ураганов в 2020 году будет очень активным, что вызвано необычно теплыми температурами океана в тропиках.
Об этом говорится сразу в нескольких прогнозах, в том числе обнародованных The Weather Channel и Аризонским университетом.
В общей сложности, начиная с 1 июня в Атлантике следует ожидать 18 штормов, в том числе девяти ураганов. Обычно на сезон приходится около 12 штормов, уточняет Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
Четыре из восемнадцати штормов будут иметь категорию 3 и выше. Это предусматривает скорость ветра не менее 178 км в час.
«Топливом» для ураганов служит теплый влажный воздух, испаряющийся с поверхности океана. По прогнозам исследователей, поверхность океанов в тропических широтах будет самой теплой с 1993 года.
Анна Лысенко