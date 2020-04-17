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16:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Синоптики предсказали очень активный сезон ураганов

Их следует ждать уже с 1 июня.

Источник: Reuters

Сезон атлантических ураганов в 2020 году будет очень активным, что вызвано необычно теплыми температурами океана в тропиках.

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Об этом говорится сразу в нескольких прогнозах, в том числе обнародованных The Weather Channel и Аризонским университетом.

В общей сложности, начиная с 1 июня в Атлантике следует ожидать 18 штормов, в том числе девяти ураганов. Обычно на сезон приходится около 12 штормов, уточняет Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Четыре из восемнадцати штормов будут иметь категорию 3 и выше. Это предусматривает скорость ветра не менее 178 км в час.

«Топливом» для ураганов служит теплый влажный воздух, испаряющийся с поверхности океана. По прогнозам исследователей, поверхность океанов в тропических широтах будет самой теплой с 1993 года.

Анна Лысенко

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