Погодные приметы на 18 апреля: делаем прогнозы на лето
Насекомые и птицы подскажут, будет ли оно теплым.
Насекомые и птицы подскажут, будет ли оно теплым.
18 апреля в народе — день Федула. Считается, что Федул приносит теплые весенние ветры. О погоде говорят: «Пришел Федул — губы надул».
Крестьяне верили, что с весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. В это время появляются бабочки крапивницы, крушеницы, божьи коровки.
Если звуки в этот день слышатся очень четко, а птицы молчат — к ненастью. Ночью прохладно, а днем тепло — будет хорошая, устойчивая погода.
Осы строят гнезда в открытых местах — к сырому лету. Птицы свили гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным.