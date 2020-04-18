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10:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 18 апреля: делаем прогнозы на лето

Насекомые и птицы подскажут, будет ли оно теплым.

Источник: AP 2020

18 апреля в народе — день Федула. Считается, что Федул приносит теплые весенние ветры. О погоде говорят: «Пришел Федул — губы надул».

Крестьяне верили, что с весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. В это время появляются бабочки крапивницы, крушеницы, божьи коровки.

Если звуки в этот день слышатся очень четко, а птицы молчат — к ненастью. Ночью прохладно, а днем тепло — будет хорошая, устойчивая погода.

Осы строят гнезда в открытых местах — к сырому лету. Птицы свили гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным.

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