В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в мае

На большей части ЦФО, на западе Поволжья и Краснодарского Края, а также в Крыму температура будет выше климатической нормы. По словам синоптика, в температура в пределах нормы будет на западе: в Ленинградской, Новгородской и Псковских областях — около 15−20 градусов днем, а ночью в районе шести-одиннадцати градусов тепла. В то же время Паршина не исключила и заморозков.
В центральной части страны температура будет в районе 20 градусов выше нуля днем и около плюс десяти ночью. Похожая ситуация будет и в Поволжье. Кроме того, на юге региона возможно повышение температуры до плюс 24 градусов.
Как пояснила Паршина, на нижней Волге и нижнем Дону в мае будет тепло — около 25 градусов, а на юге Краснодарского края и на побережье Черного моря температура может подняться до плюс 26 градусов. На юге Урала, как спрогнозировала синоптик, ночь температура будет около нуля— пяти градусов тепла, а днем — около плюс 15−20 градусов. Однако, также возможны заморозки.
На юге Сибири ожидается около пяти-десяти градусов тепла ночью и днем до плюс 20, а в центральных районах Красноярского края и Иркутской области также возможны заморозки.
На юге Дальнего Востока погода будет схожа с ситуацией на юге Сибири, а на севере Якутии синоптик пообещала до минус семи градусов ночью и плюс десяти днем.
Паршина предупредила, что на европейской территории осадки будут в пределах нормы, а больше — на крайнем западе — в Брянской, Смоленской и Курской областях, а также на севере Сибири, на Сахалине, в Приморье и южных и центральных районах Хабаровского края. В предгорьях Алтая, на большей части Иркутской области и в центральных и южных районах Красноярского края, напротив, будет мало осадков.