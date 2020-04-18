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12:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Зонд сделал селфи на фоне Земли

Он прошел на расстоянии в 13 тысяч км от нашей планеты.

Европейское космическое агентство (ESA) поделилось таймлапсом, сделанным зондом BepiColombo во время гравитационного маневра вблизи Земли.

Космический аппарат воспользовался гравитацией нашей планеты, чтобы скорректировать траекторию по пути к Меркурию. Небольшой ролик смонтировали из 200 фотографий, полученных тремя селфи-камерами, которыми оснащен зонд.

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BepiColombo — совместная космическая автоматическая миссия Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований. Он был запущен в октябре 2018 года. 9 апреля зонд совершил гравитационный маневр возле нашей планеты.

Осенью 2020 года он совершит гравитационный маневр вблизи Венеры. К Меркурию станция долетит в октябре 2021 года.

Анна Лысенко

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