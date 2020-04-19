На склоне Ключевского вулкана на Камчатке зафиксировали потоки лавы

«Поток лавы начал двигаться на
Учёные отмечают, что эксплозивное извержение Ключевского вулкана продолжается с 1 ноября 2019 года. На исполине регулярно происходят парогазовые и пепловые выбросы, появляются лавовые потоки.
По предварительным данным, угрозы для жителей Камчатского края текущая активность вулкана не представляет. Вместе с тем, исполину установлен повышенный «оранжевый» цветовой код опасности для авиации.
Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии (4750 метров). Он относится к Ключевской группе и расположен в 30 километрах от поселка Ключи