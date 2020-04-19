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10:04 (мск), источник: РИА Новости

На склоне Ключевского вулкана на Камчатке зафиксировали потоки лавы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — РИА Новости. Потоки лавы появились на склоне самого высокого активного вулкана Евразии — Ключевской сопки, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Источник: Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT

«Поток лавы начал двигаться на юго-восточном склоне вулкана», — говорится в сообщении.

Учёные отмечают, что эксплозивное извержение Ключевского вулкана продолжается с 1 ноября 2019 года. На исполине регулярно происходят парогазовые и пепловые выбросы, появляются лавовые потоки.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным, угрозы для жителей Камчатского края текущая активность вулкана не представляет. Вместе с тем, исполину установлен повышенный «оранжевый» цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии (4750 метров). Он относится к Ключевской группе и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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