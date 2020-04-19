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09:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 апреля: делаем прогноз на весь год

О погоде расскажут птицы, деревья и пауки.

Источник: AP 2020

В народе 19 апреля — день Евтихия и Еремы, который в 2020 году совпал с православной Пасхой. По погоде крестьяне судили о предстоящем урожае и том, какими будут лето, осень и зима.

В этот день опасались ветра, он сулил плохой урожай хлеба. Наблюдали за дикими утками: если они упитанные, то предстоящие весенние дни будут неласковые и долгие. Если ласточки до сих пор не прилетели из теплых краев, то весна будет холодная. Прилетевшие утки гнездятся почти на воде — летом будет засуха.

Много сока течет из березы — лето будет дождливым. Много паутины в воздухе летает — жарким. Паук в углу сидит, завернувшись в свою паутину — осень будет холодной и ранней. Началось сокодвижение у деревьев — зима будет суровой.

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