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11:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 20 апреля: о погоде расскажут гром и ветер

Красный восход — к перемене погоды

Источник: Reuters

20 апреля православные христиане чтят память мучеников Руфина и Акилины (Акулины). В этот день наши предки особо внимательно наблюдали за такими природными явлениями, как гром и ветер.

Считалось, какая погода стоит 20 апреля, такой она будет и 20 сентября. Если в течение дня южный ветер сменился на западный, то на следующий день будет сильный дождь.

Если днем гремит гром, но дождя нет — в ближайшие дни погода испортится. А вот если гром гремит после того, как закончился дождь, то ближайшие дни будут солнечными и теплыми.

На восходе небо ярко-красного цвета с облаками — скоро погода поменяется.

Екатерина Гура

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