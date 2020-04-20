Народные приметы на 20 апреля: о погоде расскажут гром и ветер
Красный восход — к перемене погоды
Красный восход — к перемене погоды
20 апреля православные христиане чтят память мучеников Руфина и Акилины (Акулины). В этот день наши предки особо внимательно наблюдали за такими природными явлениями, как гром и ветер.
Считалось, какая погода стоит 20 апреля, такой она будет и 20 сентября. Если в течение дня южный ветер сменился на западный, то на следующий день будет сильный дождь.
Если днем гремит гром, но дождя нет — в ближайшие дни погода испортится. А вот если гром гремит после того, как закончился дождь, то ближайшие дни будут солнечными и теплыми.
На восходе небо
Екатерина Гура