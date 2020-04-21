Народные приметы на 21 апреля: наблюдаем за погодой
Какой сегодня день — такое и лето
Какой сегодня день — такое и лето
21 апреля православная церковь вспоминает святого Иродиона (Родиона). В народе его называли Ледолом, потому что в это время активно ломается и тает лед.
Также считалось, что в этот день солнце встречается с луной после долгой зимы. Если встреча «добрая», то есть с теплым и ясным днем, то и все лето будет хорошим. А вот «плохая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, сулит дождливое и холодное лето.
Кроме того, о погоде можно узнать по закату. Если сумерки быстрые, а луна после захода солнце имеет красный оттенок, то на следующий день погода будет теплая, но с грозой.
Екатерина Гура