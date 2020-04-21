Брэд Питт стал ведущим самого короткого прогноза погоды (видео)

На YouTube вышел новый выпуск юмористического шоу Some Good News («Немного хороших новостей»), созданного актером Джоном Красински. Проект создан для того, чтобы немного разбавить тревожные новости, связанные с коронавирусом.
В новом эпизоде к Красински присоединился Брэд Питт, которому в юмористическом выпуске новостей досталась важная роль ведущего прогноза погоды.
К своим обязанностям Питт отнесся серьезно, но сам прогноз занял всего несколько секунд: выглянув в окно, актер сообщил, что погода «вполне нормальная», а затем скрылся из виду.
Отметим, что новый выпуск Some Good News стал уже четвертым. В ходе шоу Красински (совместно с Билли Айлиш, братьями Джонас и Chance the Rapper) устроил виртуальный выпускной для тех школьников, которые из-за карантина так и не смогли попасть на свой настоящий выпускной бал в этом году.