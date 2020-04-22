Народные приметы на 22 апреля: определяем погоду на лето
Также можно узнать погоду на осень и зиму.
Также можно узнать погоду на осень и зиму.
22 апреля православные христиане чтят память преподобного мученика Вадима Персидского. В народе его прозвали
Если 22 апреля день солнечный, то лето будет теплым и наступит рано. Погода сырая и прохладная — лето будет засушливым и без дождей. А если у березы много сока, то лето, наоборот, будет прохладным и дождливым.
Ветер и туман — к зиме с оттепелями, а синие облака — к дождливой и теплой осени.
Что касается погоды на ближайшее время, то ее можно узнать, посмотрев на восход солнца. Если солнце встает при чистом небе и вокруг него много белых лучей — в ближайшие дни будет стоять теплая и ясная погода без осадков. А вот если петухи 22 апреля запели раньше обычного — погода переменится.
Екатерина Гура