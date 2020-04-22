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12:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 22 апреля: определяем погоду на лето

Также можно узнать погоду на осень и зиму.

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Источник: @aniket940518

22 апреля православные христиане чтят память преподобного мученика Вадима Персидского. В народе его прозвали Вадим-ключник, так как к этому периоду из-под земли начинают бить родники.

По народным приметам в этот день наши предки определяли погоду на ближайшее время, на лето и даже на будущую зиму.

Если 22 апреля день солнечный, то лето будет теплым и наступит рано. Погода сырая и прохладная — лето будет засушливым и без дождей. А если у березы много сока, то лето, наоборот, будет прохладным и дождливым.

Ветер и туман — к зиме с оттепелями, а синие облака — к дождливой и теплой осени.

Что касается погоды на ближайшее время, то ее можно узнать, посмотрев на восход солнца. Если солнце встает при чистом небе и вокруг него много белых лучей — в ближайшие дни будет стоять теплая и ясная погода без осадков. А вот если петухи 22 апреля запели раньше обычного — погода переменится.

Екатерина Гура

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