Синоптики предсказали новый мировой рекорд средней температуры

Такой вывод специалисты сделали на основе данных, собранных ведущим центром ВМО по ежегодному и десятилетнему прогнозированию климата.
Так, последние пять лет были самыми теплыми в истории наблюдения Земли, и эта тенденция, как ожидается, сохранится. Эксперты отметили, что повышение средней температуры Земли является лишь одним из индикаторов глобального потепления. К другим показателям относятся концентрация CO2 в атмосфере, потепление и закисление океана, уровень моря, баланс массы ледников и ледяной покров Арктики и Антарктики.
В ВМО подчеркнули, что пандемия коронавируса может привести к временному сокращению выбросов парниковых газов, но это не заменит долгосрочных и устойчивых мер в области климата. Кроме того, меры по сдерживанию вируса усложнят борьбу с погодными, климатическими и связанными с водой опасностями, которые обостряются в связи с изменением климата.
«Несмотря на то, что COVID-19 вызвал серьезный международный кризис в области здравоохранения и экономики, неспособность бороться с изменением климата может угрожать благосостоянию людей, экосистемам и экономике на протяжении столетий», — приводит пресс-служба ВМО слова генерального секретаря организации Петтери Тааласа.
По его словам, мировое сообщество должно объединить усилия в борьбе с изменением климата, как и в противостоянии распространению COVID 19.