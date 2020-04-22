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13:35 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики предсказали новый мировой рекорд средней температуры

ЖЕНЕВА, 22 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Средняя температура на планете может достичь рекордных значений в 2020—2024 годах, заявили во Всемирной метеорологической организации в связи с 50-ой годовщиной Дня Земли, который отмечается 22 апреля.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано57 999 +5 236
Скончалось513 +57
Выздоровело4 420 +547
Инфицировано2 580 729 +85 814
Скончалось178 371 +7 122
Выздоровело693 093 +35 084
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 22.04
Источник: РИА Новости

Такой вывод специалисты сделали на основе данных, собранных ведущим центром ВМО по ежегодному и десятилетнему прогнозированию климата.

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Так, последние пять лет были самыми теплыми в истории наблюдения Земли, и эта тенденция, как ожидается, сохранится. Эксперты отметили, что повышение средней температуры Земли является лишь одним из индикаторов глобального потепления. К другим показателям относятся концентрация CO2 в атмосфере, потепление и закисление океана, уровень моря, баланс массы ледников и ледяной покров Арктики и Антарктики.

В ВМО подчеркнули, что пандемия коронавируса может привести к временному сокращению выбросов парниковых газов, но это не заменит долгосрочных и устойчивых мер в области климата. Кроме того, меры по сдерживанию вируса усложнят борьбу с погодными, климатическими и связанными с водой опасностями, которые обостряются в связи с изменением климата.

«Несмотря на то, что COVID-19 вызвал серьезный международный кризис в области здравоохранения и экономики, неспособность бороться с изменением климата может угрожать благосостоянию людей, экосистемам и экономике на протяжении столетий», — приводит пресс-служба ВМО слова генерального секретаря организации Петтери Тааласа.

По его словам, мировое сообщество должно объединить усилия в борьбе с изменением климата, как и в противостоянии распространению COVID 19.

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5 марта© Ньюстюб
Как коронавирус распространяется при чихании
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 22.04
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