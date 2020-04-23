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15:08 (мск), источник: РИА Новости

Гидрометцентр объяснил резкое усиление ветра в европейской части России

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сильные порывистые ветры на Европейской части России связаны с перепадами давления, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«Это законы газовой динамики. Возьмем какое-то  пространство, на нем может быть почти однородное давление, может немного меняться, и тогда ветра почти нет. А бывает как сейчас, когда с запада на восток очень сильно меняется давление, очень сильно уменьшается давление. Такое быстрое изменение давления на сравнительно небольшом пространстве вызывает такой градиентный ветер. Вчера они были больше, чем сегодня».

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Он также пояснил, что такие перепады давления происходили на стыке антициклона с запада и циклона на Урале, между двумя этими образованиями давление быстро меняется, что и вызывает сильный ветер.

По данным ведомства, сильные ветры отмечаются в Поволжье, в столичном регионе, на севере европейской части страны, в Татарстане, в Приволжье.

По прогнозам, в пятницу ветер начнет стихать везде кроме Мурманской области, где ветрено будет до субботы.

Накануне сильный ветер в Москве повалил более двухсот деревьев и повредил 64 автомобиля. Люди не пострадали. В Подмосковье без света остались 29 населенных пунктов, где живут полторы тысячи человек.

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