Гидрометцентр объяснил резкое усиление ветра в европейской части России

«Это законы газовой динамики. Возьмем какое-то пространство, на нем может быть почти однородное давление, может немного меняться, и тогда ветра почти нет. А бывает как сейчас, когда с запада на восток очень сильно меняется давление, очень сильно уменьшается давление. Такое быстрое изменение давления на сравнительно небольшом пространстве вызывает такой градиентный ветер. Вчера они были больше, чем сегодня».
Он также пояснил, что такие перепады давления происходили на стыке антициклона с запада и циклона на Урале, между двумя этими образованиями давление быстро меняется, что и вызывает сильный ветер.
По данным ведомства, сильные ветры отмечаются в Поволжье, в столичном регионе, на севере европейской части страны, в Татарстане, в Приволжье.
По прогнозам, в пятницу ветер начнет стихать везде кроме Мурманской области, где ветрено будет до субботы.
Накануне сильный ветер в Москве повалил более двухсот деревьев и повредил 64 автомобиля. Люди не пострадали. В Подмосковье без света остались 29 населенных пунктов, где живут полторы тысячи человек.