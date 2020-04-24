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11:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 24 апреля: наблюдаем за восходом

Цвет солнца на рассвете расскажет о погоде на ближайшие дни.

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Источник: @ocvisual

24 апреля православная церковь вспоминает священномученика Антипа. В народе Антипа называли Водогоном, поскольку в этот день половодье было на самом пике.

По различным народным приметам в этот день можно узнать погоду на ближайшие дни и лето. Например, если на восходе солнце белого цвета, то впереди ясные и теплые дни, а если солнце красное, то вся весна будет ненастной и холодной.

Теплую погоду также предвещает молодой месяц, у которого острые концы смотрят вверх.

Если после паводка пошел снег, то еще целый месяц будет стоять плохая погода. На реке остался лед — верный признак того, что лето будет холодным.

Зато если верба к 24 апреля уже распушилась, то впереди ждет теплая и солнечная погода.

Екатерина Гура

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