Народные приметы на 24 апреля: наблюдаем за восходом
Цвет солнца на рассвете расскажет о погоде на ближайшие дни.
Цвет солнца на рассвете расскажет о погоде на ближайшие дни.
24 апреля православная церковь вспоминает священномученика Антипа. В народе Антипа называли Водогоном, поскольку в этот день половодье было на самом пике.
По различным народным приметам в этот день можно узнать погоду на ближайшие дни и лето. Например, если на восходе солнце белого цвета, то впереди ясные и теплые дни, а если солнце красное, то вся весна будет ненастной и холодной.
Теплую погоду также предвещает молодой месяц, у которого острые концы смотрят вверх.
Если после паводка пошел снег, то еще целый месяц будет стоять плохая погода. На реке остался лед — верный признак того, что лето будет холодным.
Зато если верба к 24 апреля уже распушилась, то впереди ждет теплая и солнечная погода.
Екатерина Гура