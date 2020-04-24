Ученые показали, из чего состоит Луна (видео)
Карта доступна онлайн всем желающим.
Карта доступна онлайн всем желающим.
Американские исследователи опубликовали первую в мире полную геологическую карту Луны.
Напоминающая пеструю мозаику карта создана в масштабе 1:5000000. Геологи и астрономы НАСА, Института Луны и Геологической службы США использовали данные, полученные в ходе лунных миссий «Аполлон», и спутниковые снимки.
Кроме объединения всех данных воедино, ученые также упорядочили названия, описания и уточнили возраст геологических пород. Добавлена и топологическая информация: расположение кратеров, гребней, трещин, разломов и всех других неровностей на поверхности Луны.
Карту будут использовать для будущих миссий по исследованию Луны. Планируется, что НАСА отправит астронавтов на естественный спутник Земли в 2024 году.
Анна Лысенко