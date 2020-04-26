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09:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 26 апреля: ждем теплых дней

Считается, что в это время в лесу зацветает медуница и массово вылетают шмели.

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Источник: Reuters

На 26 апреля в 2020 году приходится Красная горка — народное название первого воскресенья после Пасхи. В церковной традиции праздник называется Антипасхой, или Фоминым воскресеньем. Крестьяне наблюдали за погодой, чтобы узнать, каким будет урожай.

Если ночь на 26 апреля выдалась звездной — год будет удачным. На дубе осталось много желудей — урожай будет богатый, а следующая зима — холодной.

Если в лесу протяжно поет кукушка — скоро придет тепло. Дуб распустился — летняя погода не за горами. Ива зацвела — холодов больше не будет. Вороны на верхушках деревьев сидят — к теплу, посредине дерева — к пасмурной погоде, на земле — к похолоданию.

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