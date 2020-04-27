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05:45 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд предрек рекордно жаркое лето

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Нынешний год вполне может войти в пятерку самых жарких лет, хотя рекорды по температуре не гарантированы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: AP 2020

Ранее специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщили, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории, а с вероятностью 99,9% войдет в пятерку рекордных по теплу годов.

«Климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются. Это характеристика глобального потепления, и это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере. Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим … то, что будет высокая температура — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю», — сказал Вильфанд.

Ученый уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.

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