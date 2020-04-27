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12:19 (мск), источник: РИА Новости

Вильфанд рассказал о температуре на майских праздниках

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Температура воздуха на первые майские праздники может приблизиться к климатической норме и достичь 15 градусов, однако из-за особенностей состояния атмосферы велика вероятность корректировки прогноза, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас трудно предсказать, какая погода будет дальше. Существует вероятность, что к воскресенью температура будет выше 15 градусов, но это очень ориентировочные расчеты. Сейчас в атмосфере в газовой среде существует большое количество неустойчивостей, поэтому сложно сказать точно. Бывает, что ситуация устойчива, и тогда уверенности больше», — сказал Вильфанд.

Он пояснил, что погода в данном случае ведет себя как человек: есть предсказуемые обстоятельства и человек может легко планировать, а есть непредсказуемые обстоятельства и планировать очень сложно.

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