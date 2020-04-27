Вильфанд рассказал о температуре на майских праздниках
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Температура воздуха на первые майские праздники может приблизиться к климатической норме и достичь 15 градусов, однако
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Температура воздуха на первые майские праздники может приблизиться к климатической норме и достичь 15 градусов, однако
«Сейчас трудно предсказать, какая погода будет дальше. Существует вероятность, что к воскресенью температура будет выше 15 градусов, но это очень ориентировочные расчеты. Сейчас в атмосфере в газовой среде существует большое количество неустойчивостей, поэтому сложно сказать точно. Бывает, что ситуация устойчива, и тогда уверенности больше», — сказал Вильфанд.
Он пояснил, что погода в данном случае ведет себя как человек: есть предсказуемые обстоятельства и человек может легко планировать, а есть непредсказуемые обстоятельства и планировать очень сложно.