The lightning near the village I live ( Andhra Pradesh) India pic.twitter.com/495odxkU16— Domenico (@AvatarDomy) April 25, 2020
Житель Индии снял на видео фантастическую молнию
Невероятное зрелище.
Невероятное зрелище.
В конце апреля на восток Индии пришли сильные грозы с ливнем, штормовым ветром и градом.
В штате Трипура гигантский град повредил сотни домов, оставив людей без крыши над головой, а в штате Андхра Прадеш местные жители стали свидетелями необычайной молнии.
В соцсетях появился ролик с огромным количеством разрядов, ярко освещающих ночное грозовое небо.
Екатерина Гура