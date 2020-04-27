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13:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель Индии снял на видео фантастическую молнию

Невероятное зрелище.

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В конце апреля на восток Индии пришли сильные грозы с ливнем, штормовым ветром и градом.

В штате Трипура гигантский град повредил сотни домов, оставив людей без крыши над головой, а в штате Андхра Прадеш местные жители стали свидетелями необычайной молнии.

В соцсетях появился ролик с огромным количеством разрядов, ярко освещающих ночное грозовое небо.

Екатерина Гура

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