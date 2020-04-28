Гигантская озоновая дыра над Арктикой затянулась
Ученые узнали причину ее появления.
Ученые узнали причину ее появления.
Огромная озоновая дыра, которая появилась над Арктикой в марте, наконец затянулась, сообщили европейские исследователи из Службы мониторинга атмосферы Коперника (Copernicus' Atmospheric Monitoring Service).
Они также уточнили, что причиной резкого истощения озонового слоя в стратосфере стал особенно сильный арктический полярный вихрь.
Озоновая дыра начала формироваться в начале весны. Она растянулась от Гудзонова залива в Канаде до арктических островов в России. В конце марта метеозонды в Арктике показали падение уровня озона на 90% на высоте 18 километров, сообщили в Институте полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (Германия). В последний раз такое истощение озона наблюдалось около 10 лет назад, уточнили в CAMS.
Полярные вихри появляются в приполярных районах Земли
Анна Лысенко