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11:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантская озоновая дыра над Арктикой затянулась

Ученые узнали причину ее появления.

Источник: NASA

Огромная озоновая дыра, которая появилась над Арктикой в марте, наконец затянулась, сообщили европейские исследователи из Службы мониторинга атмосферы Коперника (Copernicus' Atmospheric Monitoring Service).

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Они также уточнили, что причиной резкого истощения озонового слоя в стратосфере стал особенно сильный арктический полярный вихрь.

Озоновая дыра начала формироваться в начале весны. Она растянулась от Гудзонова залива в Канаде до арктических островов в России. В конце марта метеозонды в Арктике показали падение уровня озона на 90% на высоте 18 километров, сообщили в Институте полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (Германия). В последний раз такое истощение озона наблюдалось около 10 лет назад, уточнили в CAMS.

Полярные вихри появляются в приполярных районах Земли из-за разницы в нагреве земной поверхности у полюсов и на умеренных широтах. Зимой они усиливаются, а летом ослабевают. Химический состав полярных вихрей вызывает фотохимическое разрушение озона и приводит к образованию озоновых дыр.

Анна Лысенко

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