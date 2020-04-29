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10:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» снял рассыпающуюся комету

Фрагментация происходит быстро и непредсказуемо, говорят астрономы.

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Ядро яркой кометы C/2019 Y4 (ATLAS) продолжает распадаться, показали снимки, сделанные космическим телескопом «Хаббл» в течение апреля.

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Эта долгопериодическая комета была открыта в конце декабря прошлого года. У нее необычный зелено-аквамариновый цвет, что обусловлено выбросами двухатомного углерода и цианом, молекулы которого флуоресцируют под действием ультрафиолетового излучения.

С начала февраля яркость кометы увеличилась в 4 тысячи раз. Затем, в начале апреля, яркость C/2019 Y4 (ATLAS) начала постепенно снижаться.

На снимках, сделанных «Хабблом» 20 и 23 апреля, хорошо видно, как твердое ядро кометы начинает распадаться. До начала фрагментации ядро имело длину 1−2 футбольных полей. Теперь телескоп различает до 30 отдельных фрагментов, каждый из которых величиной с коттедж. На момент съемки комета находилась на расстоянии в 146 млн км от Земли.

Астрономы пока не знают точной причины разрушения кометы, но предполагают, что это достаточно частое явление в космосе.

Анна Лысенко

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