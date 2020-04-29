«Хаббл» снял рассыпающуюся комету
Фрагментация происходит быстро и непредсказуемо, говорят астрономы.
Фрагментация происходит быстро и непредсказуемо, говорят астрономы.
Ядро яркой кометы C/2019 Y4 (ATLAS) продолжает распадаться, показали снимки, сделанные космическим телескопом «Хаббл» в течение апреля.
Эта долгопериодическая комета была открыта в конце декабря прошлого года. У нее необычный
С начала февраля яркость кометы увеличилась в 4 тысячи раз. Затем, в начале апреля, яркость C/2019 Y4 (ATLAS) начала постепенно снижаться.
На снимках, сделанных «Хабблом» 20 и 23 апреля, хорошо видно, как твердое ядро кометы начинает распадаться. До начала фрагментации ядро имело длину 1−2 футбольных полей. Теперь телескоп различает до 30 отдельных фрагментов, каждый из которых величиной с коттедж. На момент съемки комета находилась на расстоянии в 146 млн км от Земли.
Астрономы пока не знают точной причины разрушения кометы, но предполагают, что это достаточно частое явление в космосе.
Анна Лысенко