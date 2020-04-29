Новую гигантскую озоновую дыру над Арктикой назвали редкой аномалией
Над Арктикой редко образуются условия, которые нужны для образования такой дыры, говорит эксперт.
Над Арктикой редко образуются условия, которые нужны для образования такой дыры, говорит эксперт.
Озоновый слой в атмосфере над Арктикой, который защищает Землю от губительного ультрафиолетового излучения, в 2020 году уменьшился до самых низких величин за последние 9 лет. «Озоновые дыры над Арктикой — явление редкое, ведь, чтобы дыра сформировалась, необходимы определенные условия. Нужно, чтобы образовался полярный вихрь, чтобы там была очень низкая температура порядка -80 °C и полярные стратосферные облака, они же перламутровые. Над Арктикой такие условия редко формируются», — сказал Екайкин.
Как отмечает издание N+1, в целом в отношении озонового слоя на полюсах планеты с 2000 по 2015 год наблюдается положительная тенденция, за это время площадь озоновых дыр над Антарктидой значительно уменьшилась. По мнению ученого, сокращение факторов, которые приводят к разрушению озонового слоя, связано с успешным исполнением Монреальского протокола.
Монреальский протокол по веществам, которые разрушают озоновый слой, был подписан 16 сентября 1987 года в Канаде. Сейчас его ратифицировали более 190 стран мира.
Протокол установил график поэтапного отказа от производства почти 100 химических веществ, которые вредят озоновому слою, включая наиболее опасные — галоны, хлорфторуглероды, а также гидрохлорфторуглероды, которые предполагается окончательно вывести из применения в промышленно развитых странах к 2030 году, а в развивающихся — к 2040 году.