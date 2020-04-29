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20:06 (мск), источник: ТАСС Наука

Новую гигантскую озоновую дыру над Арктикой назвали редкой аномалией

Над Арктикой редко образуются условия, которые нужны для образования такой дыры, говорит эксперт.

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Источник: Free-Photos/СС0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Гигантская озоновая дыра, которая появилась над Арктикой в марте, — это аномалия на фоне общей положительной тенденции, согласно которой озоновый слой восстанавливается. Об этом ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) Алексей Екайкин.

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Озоновый слой в атмосфере над Арктикой, который защищает Землю от губительного ультрафиолетового излучения, в 2020 году уменьшился до самых низких величин за последние 9 лет. «Озоновые дыры над Арктикой — явление редкое, ведь, чтобы дыра сформировалась, необходимы определенные условия. Нужно, чтобы образовался полярный вихрь, чтобы там была очень низкая температура порядка -80 °C и полярные стратосферные облака, они же перламутровые. Над Арктикой такие условия редко формируются», — сказал Екайкин.

Как отмечает издание N+1, в целом в отношении озонового слоя на полюсах планеты с 2000 по 2015 год наблюдается положительная тенденция, за это время площадь озоновых дыр над Антарктидой значительно уменьшилась. По мнению ученого, сокращение факторов, которые приводят к разрушению озонового слоя, связано с успешным исполнением Монреальского протокола.

Монреальский протокол по веществам, которые разрушают озоновый слой, был подписан 16 сентября 1987 года в Канаде. Сейчас его ратифицировали более 190 стран мира.

Согласно этому документу подписавшие его государства должны контролировать производство и потребление озоноразрушающих веществ.

Протокол установил график поэтапного отказа от производства почти 100 химических веществ, которые вредят озоновому слою, включая наиболее опасные — галоны, хлорфторуглероды, а также гидрохлорфторуглероды, которые предполагается окончательно вывести из применения в промышленно развитых странах к 2030 году, а в развивающихся — к 2040 году.

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