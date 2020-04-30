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11:36 (мск), источник: РИА Новости

Росгидромет предсказал экстремальную жару в европейской части России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Периоды экстремально высоких температур ожидаются летом на европейской части России, сообщает пресс-служба Росгидромета.

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Источник: РИА Новости
В соответствии с прогностическими разработками, ожидается значительная неоднородность и температурного режима, и режима увлажнения. В ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Пресс-служба Росгидромета

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, наиболее вероятны периоды жары на европейской части России, однако точно сказать, когда и в каких регионах они возникнут, технически сейчас невозможно.

По оценкам специалистов Росгидромета, такой прогноз связан с увеличением повторяемости и интенсивности волн тепла, то есть периодов, когда температура в летние месяцы в течение 5 дней превышает климатическую норму на 5 и более градусов, и увеличением периодов с сильной жарой, когда дневная температура превышает 30 градусов в умеренных широтах. В южных районах страны этот критерий составляет 35 градусов.

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