Росгидромет предсказал экстремальную жару в европейской части России
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Периоды экстремально высоких температур ожидаются летом на европейской части России, сообщает
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Периоды экстремально высоких температур ожидаются летом на европейской части России, сообщает
В соответствии с прогностическими разработками, ожидается значительная неоднородность и температурного режима, и режима увлажнения. В ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
Как уточнили РИА Новости в
По оценкам специалистов Росгидромета, такой прогноз связан с увеличением повторяемости и интенсивности волн тепла, то есть периодов, когда температура в летние месяцы в течение 5 дней превышает климатическую норму на 5 и более градусов, и увеличением периодов с сильной жарой, когда дневная температура превышает 30 градусов в умеренных широтах. В южных районах страны этот критерий составляет 35 градусов.