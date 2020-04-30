Dust devil today at Dubai, UAE… video from Charlie Bishop pic.twitter.com/ySdxNki3Dx— James Spann (@spann) April 29, 2020
Мощный пылевой вихрь напугал строителей в Дубае (видео)
Совсем не то, что хочется увидеть вблизи.
Совсем не то, что хочется увидеть вблизи.
В конце апреля рабочие одной из строек в Дубае в ОАЭ стали свидетелями гигантского и мощного пылевого вихря.
Смерч из пыли и песка образовался внезапно, а потому рабоче даже толком не успели сориентироваться: они бросили свои вещи на земле и просто отскочили в сторону.
Один из свидетелей произошедшего по имени Чарли Бишоп успел снять вихрь на камеру. Причем стоял он настолько близко к пыльному столбу, что пользователи соцсетей в комментариях выразили свое недоумение и поинтересовались, не пострадал ли оператор.
Екатерина Гура