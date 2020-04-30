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14:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мощный пылевой вихрь напугал строителей в Дубае (видео)

Совсем не то, что хочется увидеть вблизи.

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В конце апреля рабочие одной из строек в Дубае в ОАЭ стали свидетелями гигантского и мощного пылевого вихря.

Смерч из пыли и песка образовался внезапно, а потому рабоче даже толком не успели сориентироваться: они бросили свои вещи на земле и просто отскочили в сторону.

Один из свидетелей произошедшего по имени Чарли Бишоп успел снять вихрь на камеру. Причем стоял он настолько близко к пыльному столбу, что пользователи соцсетей в комментариях выразили свое недоумение и поинтересовались, не пострадал ли оператор.

Екатерина Гура

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