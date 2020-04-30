Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
3135 лет перестройке и гласности
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
15:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Небо в США покрылось «воздушными шарами» из облаков (видео)

Завораживающее природное явление.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

29 апреля жители американского города Талса, на востоке штата Оклахома, стали свидетелями необычного атмосферного явления. После прошедшей там грозы в небе появилось множество круглых облаков, которые были похожи на воздушные шары.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Поскольку это явление совпало с закатом, то облака с разных концов города выглядели по-разному. Где-то они были обычными серыми, а где-то розовыми и оранжевыми. Но в любом случае, они произвели на местных жителей большое впечатление.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Круглые облака, похожие на шары или ячейки, которые и видели в Оклахоме, называются вымяобразными облаками. Они встречаются очень редко и преимущественно в тропических широтах. Такие круглые облака связаны с образованием тропических циклоно.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Ламы могут спасти человечество от COVID-19 Особые антитела, вырабатываемые иммунной системой животных семейства верблюдовых, не дают коронавирусу проникать в клетки.
Hi-Tech
«Убийцы» Apple AirPods с шикарным звуком и суперценой Твои идеальные наушники!
Авто
Страховщики ждут всплеска угонов: под угрозой популярные машины Сейчас число краж и угонов автомобилей в России сократилось, но это продлится недолго — ровно столько, сколько и самоизоляция. Когда все выйдут на работу, начнутся проблемы
Кино
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу Артист заявил, что создал кавер, по поводу которого к нему предъявляют претензии в сети, «с нуля»
Новости партнеров
Перенесшая инсульт Буланова осталась жить в нищете
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Пьянство Собчак перешло все границы
Одесса возвращается в состав России
Дети
«В моем личном государстве давно режим ЧС». История мамы из Екатеринбурга Каково женщинам, которые растят ребенка одни
Леди
В моду вошли кудри, завитые с помощью носков Девушки на карантине плетут косы с носками, считая, что таким образом получают идеальные кудри.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»