Небо в США покрылось «воздушными шарами» из облаков (видео)
Завораживающее природное явление.
Завораживающее природное явление.
29 апреля жители американского города Талса, на востоке штата Оклахома, стали свидетелями необычного атмосферного явления. После прошедшей там грозы в небе появилось множество круглых облаков, которые были похожи на воздушные шары.
Поскольку это явление совпало с закатом, то облака с разных концов города выглядели
Круглые облака, похожие на шары или ячейки, которые и видели в Оклахоме, называются вымяобразными облаками. Они встречаются очень редко и преимущественно в тропических широтах. Такие круглые облака связаны с образованием тропических циклоно.
Екатерина Гура