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09:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 1 мая: делаем прогноз на месяц

И на будущий урожай.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

В народе 1 мая делали прогнозы на целый месяц.

Если в этот день долго кует кукушка — будет тепло, а холода окончательно отступят. Начало мая теплое — вторая половина месяца будет холодной. Первый день мая холодный — значит, в конце месяца будет очень тепло.

Дождь идет — будет рожь хорошо расти. Если весь май холодно — ждите урожай хлеба.

Если утром влажность воздуха небольшая, а вечером ситуация меняется, то погода в ближайшие дни будет теплой и ясной.

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