Погодные приметы на 1 мая: делаем прогноз на месяц
И на будущий урожай.
И на будущий урожай.
В народе 1 мая делали прогнозы на целый месяц.
Если в этот день долго кует кукушка — будет тепло, а холода окончательно отступят. Начало мая теплое — вторая половина месяца будет холодной. Первый день мая холодный — значит, в конце месяца будет очень тепло.
Дождь идет — будет рожь хорошо расти. Если весь май холодно — ждите урожай хлеба.
Если утром влажность воздуха небольшая, а вечером ситуация меняется, то погода в ближайшие дни будет теплой и ясной.