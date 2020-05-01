Оранжевую Калифорнию показали из космоса
Полевые цветы в этом году цветут необычно ярко.
Полевые цветы в этом году цветут необычно ярко.
Полевые маки в Калифорнии цветут так ярко, что их видно из космоса. В NASA поделились снимками красочного явления, сделанными спутником Landsat 8 в течение апреля.
По словам синоптиков, в марте в Калифорнии выпало 27 см осадков. Это на 10 см больше обычного. Обилие дождей привело к буйному цветению полевых цветов в апреле. Благодаря обилию влаги растения цветут дольше обычного.
Анна Лысенко