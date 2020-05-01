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13:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Оранжевую Калифорнию показали из космоса

Полевые цветы в этом году цветут необычно ярко.

Источник: NASA

Полевые маки в Калифорнии цветут так ярко, что их видно из космоса. В NASA поделились снимками красочного явления, сделанными спутником Landsat 8 в течение апреля.

По словам синоптиков, в марте в Калифорнии выпало 27 см осадков. Это на 10 см больше обычного. Обилие дождей привело к буйному цветению полевых цветов в апреле. Благодаря обилию влаги растения цветут дольше обычного.

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Анна Лысенко

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