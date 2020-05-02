Погодные приметы на 2 мая: будет ли дождь
Делаем прогнозы, наблюдая за облаками и заходом солнца.
Делаем прогнозы, наблюдая за облаками и заходом солнца.
2 мая в народе — Иоанна Ветхопещерника. В этот день наблюдали за небом. Если облака плывут быстро — дождя не будет. Если заход солнца золотистый и безветренный, на следующий день будет хорошая погода.
Делали прогнозы и на будущее. Если начало мая теплое, то в конце месяца будут холода. И наоборот, чем прохладнее начало месяца, тем теплее будет потом. Если дикие утки вьют гнезда близко к воде — летом будет засуха, далеко — жди дождливого летнего сезона.