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10:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 2 мая: будет ли дождь

Делаем прогнозы, наблюдая за облаками и заходом солнца.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

2 мая в народе — Иоанна Ветхопещерника. В этот день наблюдали за небом. Если облака плывут быстро — дождя не будет. Если заход солнца золотистый и безветренный, на следующий день будет хорошая погода.

Делали прогнозы и на будущее. Если начало мая теплое, то в конце месяца будут холода. И наоборот, чем прохладнее начало месяца, тем теплее будет потом. Если дикие утки вьют гнезда близко к воде — летом будет засуха, далеко — жди дождливого летнего сезона.

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