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09:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Жизнь на вулкане. Что примиряет сицилийцев с нависающей над ними смертельной опасностью

Самый высокий в Европе и, как считают, самый активный действующий вулкан в мире, Этна угрожающе возвышается над сицилийскими городами Мессина и Катания и бросает зловещую тень на повседневную жизнь этого итальянского острова. Однако местные жители не просто привыкли, похоже, им даже нравится такое «вулканическое братство».

Источник: GETTY IMAGES

В итальянском Национальном институте геофизики и вулканологии, что в крупнейшем сицилийском городе Катании, звучит сигнал тревоги.

Здесь целая стена в мониторах, на которых отражаются различные графики, карты, ведутся прямые видеотрансляции. Но внимание ученых приковано к одному.

«Землетрясение, на южном склоне Этны», — говорит вулканолог Борис Бенке, указывая на резко изогнутую загогулину графика.

Бенке знает, что подобного рода загогулины могут означать серьезные проблемы для тех людей, которые живут в тени Этны.

На протяжении столетий потоки лавы стекают с Этны, делая пейзаж незабываемым и жутковатым | Источник: GETTY IMAGES

Здесь, как и во многих других районах восточной Сицилии, присутствие Этны ощущается каждый день. По словам Бенке, «в настоящее время это самый активный действующий вулкан на планете», и даже на расстоянии более 30 км вы не только видите его вершину, но и чувствуете исходящую от него угрозу.

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Однако в этом сейсмически активном регионе куда большую опасность для города, чем извержение, представляет землетрясение.

Между тем в коммуне Николози (около 6,5 тыс. жителей), что менее чем в 20 км от подножия Этны, Мариза Маццалия идет в церковь помолиться. Италия — преимущественно католическая страна, а уж на Сицилии потребность в вере особенно высока.

Внутри местных храмов большие картины изображают извержение вулкана и молящихся людей на коленях.

На возвышающемся над Николози холме, на том месте, где в 1776 году остановилась лава, возведен памятник. По преданию, она остановилась там, где на ее пути положили плащ, когда-то принадлежавший святому.

Часовня Святого Сердца после очередного извержения оказалась окружена лавой со всех сторон, но - удивительно - совершенно не пострадала | Источник: GETTY IMAGES
На протяжении истории Этна не давала и по сей день не дает сицилийцам забыть о себе. На старой гравюре XIX века изображены жители Николози, возвращающиеся в родную деревню после извержения вулкана | Источник: GETTY IMAGES

К самой Маццалии настоящая вера пришла во время извержения 2001 года, когда Мариза вместе со своими земляками встала на пути сползающей лавы с вынесенными из церкви мощами святых — в надежде на то, что деревню снова спасет «дыхание сверхъестественного».

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Сейчас она называет тот момент прозрением.

«Здесь — сильнее, чем в других местах на земле — ты чувствуешь могущество природы, — говорит Маццалия. — Такие потрясения, с одной стороны, заставляют тебя восхищаться природой, а с другой — обращают к Всевышнему».

Чем ближе к вершине Этны, тем опаснее. Чтобы посмотреть на вулкан поближе, надо ехать по извилистой дороге, окруженной с обеих сторон застывшей лавой, стекавшей здесь на протяжении веков из множества мелких кратеров по бокам горы. Разрушительные следы старых извержений создают незабываемый пейзаж.

На южном склоне вулкана, в самой высокой точке, куда вы можете доехать на автомобиле, расположилась горстка ресторанчиков и мелких лавок, где торгуют специфическими местными сувенирами — вулканическим стеклом, кусками запекшейся лавы. Отсюда можно подняться еще ближе к вершине — на лыжном подъемнике.

В такой кабинке можно подняться еще ближе к вершине Этны | Источник: GETTY IMAGES
Когда над Этной курится дымок, это значит, что один из ее многочисленных боковых кратеров ожил или появился новый (на снимке - после землетрясения 2018 года с магнитудой 4,8 | Источник: AFP

В 1983 году река лавы сползла по южному склону Этны, и первым зданием, с которым она встретилась, оказался ресторан La Cantoniera. Он был полностью уничтожен.

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Альфио Кароне, совладелец заведения, повесил на стенах восстановленного ныне ресторана несколько рисунков в рамочках — с изображением той катастрофы.

«Уничтожен в 1983-м и восстановлен в 1985-м, — с гордостью говорит он. — Мы построили новое здание на еще теплой лаве».

Кто-то может сказать, что место для нового ресторана выбрано неудачное, но для Кароне тут обычная логика не работает: «Мы не боимся все начать сначала на действующем вулкане, потому что нас с ним уже связывают узы братства, и нам нравится так жить».

(Есть и еще одна причина, удерживающая сицилийцев, живущих вокруг вулкана, и она более материальная: из-за обилия минералов и микроэлементов в остывшей лаве и вулканическом пепле почва здесь очень плодородная. — Ред.).

Жизнь на склоне вулкана подразумевает, что рано или поздно может наступить момент, когда твой дом или твой ресторан проглотит огненная лава (на снимке - извержение 2001 года, слева внизу - здание семейного ресторана, которое в итоге уцелело | Источник: GETTY IMAGES
Вулкан Этна считается самым активным из ныне действующих | Источник: GETTY IMAGES

…Получив сигнал тревоги, Борис Бенке пишет имейл Франческо Импеллидзери в Николози.

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Импеллидзери работает в правительственном департаменте гражданской защиты Италии, и именно в его обязанности входит правильная оценка сообщений Бенке и затем — передача рекомендаций местным властям и населению в связи с возможными извержениями.

Именно так в случае опасности вводятся меры предосторожности и закрываются дороги, чтобы защитить как местных жителей, так и туристов.

Импеллидзери — мужчина очень серьезный и прямой. Он рассказывает о практических аспектах и официальном процессе принятия решений на основе научных данных. Эта служба не полагается на чудеса Господни.

И тем не менее на стене за его рабочим столом висит распятие, а в углу, рядом с коллекцией камней с Этны, — миниатюрный рождественский вертеп.

Для тех, кто здесь живет, каждодневное сосуществование с вулканом, который может проснуться в любую минуту, рождает ни с чем не сравнимые переживания.

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