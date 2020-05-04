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11:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 мая: что означает дождь

В начале мая приходят первые грозы. По характеру дождя наши предки делали прогнозы на ближайшие дни и узнавали, каким будет урожай.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

Если гром звучит сильно и гулко — урожай пшеницы будет богатым. Мелкий дождь, который начинается медленно, — к ненастной погоде.

Черемуха начала цвести — лето будет засушливым и жарким. Цветков на черемухе очень много — ждите дождей.

Если ночью ярко мерцали звезды, а утром появились тучи — в полдень ожидали майскую грозу. В лесу смотрели на муравьев — если они большие и упитанные, то год будет урожайным.

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