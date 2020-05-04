Погодные приметы на 4 мая: что означает дождь
В начале мая приходят первые грозы. По характеру дождя наши предки делали прогнозы на ближайшие дни и узнавали, каким будет урожай.
В начале мая приходят первые грозы. По характеру дождя наши предки делали прогнозы на ближайшие дни и узнавали, каким будет урожай.
Если гром звучит сильно и гулко — урожай пшеницы будет богатым. Мелкий дождь, который начинается медленно, — к ненастной погоде.
Черемуха начала цвести — лето будет засушливым и жарким. Цветков на черемухе очень много — ждите дождей.
Если ночью ярко мерцали звезды, а утром появились тучи — в полдень ожидали майскую грозу. В лесу смотрели на муравьев — если они большие и упитанные, то год будет урожайным.