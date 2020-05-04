Землян ждет еще один звездопад (фото)
Немного помешает полнолуние.
Немного помешает полнолуние.
5 и 6 мая наступит пик активности
Майские Аквариды (бывают еще июльские) лучше наблюдать в предрассветные часы вдали от городских огней, говорят астрономы. В максимуме частота звездопада достигает 70 метеоров в час.
Однако в этом году условия для наблюдений будут не очень благоприятными. Луна в небе сейчас растущая, а 7 мая наступит полнолуние. Но самые яркие метеоры все равно можно будет увидеть.
Анна Лысенко