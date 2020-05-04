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14:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Землян ждет еще один звездопад (фото)

Немного помешает полнолуние.

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Источник: NASA

5 и 6 мая наступит пик активности Эта-Акварид — метеорного потока, связанного с кометой Галлея.

Майские Аквариды (бывают еще июльские) лучше наблюдать в предрассветные часы вдали от городских огней, говорят астрономы. В максимуме частота звездопада достигает 70 метеоров в час.

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Однако в этом году условия для наблюдений будут не очень благоприятными. Луна в небе сейчас растущая, а 7 мая наступит полнолуние. Но самые яркие метеоры все равно можно будет увидеть.

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Эта-Аквариды в 2019 году
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2019 год

Анна Лысенко

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