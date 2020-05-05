Погодные приметы на 5 мая: каким будет лето
В начале мая часто бывают ливни. Крестьяне опасались их, заметив, что гроза 5 мая — к плохому урожаю.
В начале мая часто бывают ливни. Крестьяне опасались их, заметив, что гроза 5 мая — к плохому урожаю.
Если день пасмурный и дождливый — лето будет жарким и сухим.
Солнечные лучи в этот день светят очень ярко — будет дождь. Если 5 мая начала куковать кукушка, то заморозков уже не будет.
Ясное утро — можно ждать хорошего урожая. Если грибы внезапно усиленно расти начали — к урожаю зерна.