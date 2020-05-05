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11:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 5 мая: каким будет лето

В начале мая часто бывают ливни. Крестьяне опасались их, заметив, что гроза 5 мая — к плохому урожаю.

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Источник: AP 2020

Если день пасмурный и дождливый — лето будет жарким и сухим.

Солнечные лучи в этот день светят очень ярко — будет дождь. Если 5 мая начала куковать кукушка, то заморозков уже не будет.

Ясное утро — можно ждать хорошего урожая. Если грибы внезапно усиленно расти начали — к урожаю зерна.

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