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11:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 6 мая: пасмурная погода — к долгому ненастью

Солнечный и теплый день — к жаркому лету.

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Источник: Reuters

6 мая православная церковь отмечает день памяти святого Георгия Победоносца. В народе дата получила название Егорьев день или Юрьев день и считалась праздником пастухов.

По различным природным приметам в этот день наши предки определяли погоду на ближайшие дни и предстоящее лето. Считалось, что если Юрьев день выдался солнечным и теплым, то лето будет жарким и ранним.

Если дует порывистый ветер и на улице пасмурно, то такая погода продержится еще долго.

Много комаров — к потеплению. Южный ветер — к хорошему и теплому лету, а северный — к ранним заморозкам осенью.

Екатерина Гура

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