Народные приметы на 6 мая: пасмурная погода — к долгому ненастью
Солнечный и теплый день — к жаркому лету.
Солнечный и теплый день — к жаркому лету.
6 мая православная церковь отмечает день памяти святого Георгия Победоносца. В народе дата получила название Егорьев день или Юрьев день и считалась праздником пастухов.
По различным природным приметам в этот день наши предки определяли погоду на ближайшие дни и предстоящее лето. Считалось, что если Юрьев день выдался солнечным и теплым, то лето будет жарким и ранним.
Если дует порывистый ветер и на улице пасмурно, то такая погода продержится еще долго.
Много комаров — к потеплению. Южный ветер — к хорошему и теплому лету, а северный — к ранним заморозкам осенью.
Екатерина Гура