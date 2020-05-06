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15:01 (мск), источник: РИА Новости

Ученые предсказали наступление катастрофической жары

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В ближайшие десятилетия температура воздуха во многих странах может увеличиться больше, чем за предыдущие шесть тысяч лет, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Источник: AP 2020

Таким образом, к 2050 году такой климат может стать опасным для жизни бедных слоев населения, которые не могут позволить себе покупку кондиционера, считают ученые.

По мнению специалистов, большинство территорий, на которых среднегодовая температура составляет 13 градусов выше нуля, через 50 лет прогреются до 20 градусов.

Сейчас в таком климате живут жители Северной Африки, южной части Китая и средиземноморских регионов.

Между тем, население в странах, которые уже сейчас считаются жаркими, возрастет и будет представлять собой значительную часть мировой популяции. Соответственно, по одному из сценариев, около трети населения Земли будут жить при среднегодовой температуре выше 29 градусов. Сейчас такие условия характеры лишь для 0,8 поверхности планеты, большую этой территории занимает Сахара.

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