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10:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 7 мая: определяем погоду на ближайшие дни

Низкие облака на горизонте — к сильной грозе.

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Источник: @billy_huy

7 мая православная церковь вспоминает святого мученика Евсея. В народе имя Евсей считали созвучным со словами «сеять» и «сев», поэтому святого почитали покровителем полевых работ. В этот день было принято сеять овес. Кроме того, 7 мая считался последним днем, пригодным для его посева, а потому полевые работы велись, даже если на улице был дождь.

По различным природным приметам наши предки определяли погоду на ближайшие дни. Считалось, что если вечерняя заря желтая, то в ближайшие дни осадков не будет.

Над горизонтом висят низкие облака — стоит ждать грозы с сильным ветром. Об осадках говорят и белые круги вокруг звезд.

Екатерина Гура

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