Народные приметы на 7 мая: определяем погоду на ближайшие дни
Низкие облака на горизонте — к сильной грозе.
Низкие облака на горизонте — к сильной грозе.
7 мая православная церковь вспоминает святого мученика Евсея. В народе имя Евсей считали созвучным со словами «сеять» и «сев», поэтому святого почитали покровителем полевых работ. В этот день было принято сеять овес. Кроме того, 7 мая считался последним днем, пригодным для его посева, а потому полевые работы велись, даже если на улице был дождь.
По различным природным приметам наши предки определяли погоду на ближайшие дни. Считалось, что если вечерняя заря желтая, то в ближайшие дни осадков не будет.
Над горизонтом висят низкие облака — стоит ждать грозы с сильным ветром. Об осадках говорят и белые круги вокруг звезд.
Екатерина Гура