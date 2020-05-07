Найдена ближайшая к Земле черная дыра
Место ее «обитания» можно увидеть невооруженным глазом.
Место ее «обитания» можно увидеть невооруженным глазом.
Европейские астрономы обнаружили ближайшую к нашей Солнечной системе черную дыру, расположенную на расстоянии «всего» в тысячу световых лет.
Она является частью тройной звездной системы, известной как HR 6819, говорится в исследовании, опубликованном в Astronomy & Astrophysics. Эта система настолько яркая, что ее можно увидеть невооруженным глазом, правда, только в Южном полушарии. Ученые нашли черную дыру с помощью телескопа обсерватории
«Мы обнаружили, что вокруг одной из двух звезд вращается третий объект, который весит как пять или даже больше солнц», — сказал Дитрих Бааде из Европейской южной обсерватории (ESO).
Ранее ближайшей к Земле черной дырой считался объект V616 Mon на расстоянии около 1,2 тыс. световых лет.
Астрономы считают, что в нашей галактике существует огромное количество черных дыр, но на сегодняшний день идентифицировано всего несколько десятков.
Анна Лысенко