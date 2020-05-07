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11:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Найдена ближайшая к Земле черная дыра

Место ее «обитания» можно увидеть невооруженным глазом.

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Источник: L. Calçada/ESO

Европейские астрономы обнаружили ближайшую к нашей Солнечной системе черную дыру, расположенную на расстоянии «всего» в тысячу световых лет.

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Она является частью тройной звездной системы, известной как HR 6819, говорится в исследовании, опубликованном в Astronomy & Astrophysics. Эта система настолько яркая, что ее можно увидеть невооруженным глазом, правда, только в Южном полушарии. Ученые нашли черную дыру с помощью телескопа обсерватории Ла-Силья в Чили.

«Мы обнаружили, что вокруг одной из двух звезд вращается третий объект, который весит как пять или даже больше солнц», — сказал Дитрих Бааде из Европейской южной обсерватории (ESO).

Ранее ближайшей к Земле черной дырой считался объект V616 Mon на расстоянии около 1,2 тыс. световых лет.

Астрономы считают, что в нашей галактике существует огромное количество черных дыр, но на сегодняшний день идентифицировано всего несколько десятков.

Анна Лысенко

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