Воздух в городах Испании очистился из-за коронавируса
Воздух в городах Испании заметно очистился за время карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на экологов из испанской организации «Экологи в действии».
Воздух в городах Испании заметно очистился за время карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на экологов из испанской организации «Экологи в действии».
По данным специалистов, уровень загрязнения в городах с населением больше 150 тысяч человек в среднем снизился на 58 процентов по сравнению с показателями за последние 10 лет. В Мадриде содержание вредных веществ упало на 59 процентов, в Барселоне — на 62 процента.
Главной причиной такой перемены называют резкое снижение числа машин. «Такая ситуация, чтобы машин почти не было более 40 дней, впервые. Мы предполагали, что уровень загрязнения снизится, но не думали, что настолько», — приводит агентство слова эколога Хуана Барсены. По его словам, воздух в Мадриде сейчас загрязнен на том же уровне, что в сельской местности в горах.
Также на экологическую обстановку повлияло прекращение авиаперелетов: сейчас крупнейшие аэропорты принимают и отправляют всего несколько рейсов в день.
В апреле сообщалось, что ВОЗ связала уровень загрязненности воздуха в городах со смертностью от COVID-19 среди их жителей: угроза коронавирусной инфекции более серьезна в местностях с плохой экологией.