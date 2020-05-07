Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Остались без Аляски и ГавайевКак Россия провалила Тихоокеанскую стратегию
Фоторепортажи
16Одинокий остров: знаменитый Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак
15Как Европа выходит из карантина
18:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Россиянин сфотографировал, как молния ударила в самолет

Редкий и немного пугающий кадр.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Удивительный момент удалось запечатлеть на фото в начале мая жителю Шолохово Алексею Киму.

Он сделал снимок ровно в ту секунду, когда в пролетавший в небе самолет ударила молния. На снимке можно увидеть, как разряд попал в воздушное судно, описал круг и ушел в землю.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, самолеты готовы к таким ситуациям, а потому ничего страшного не произошло. Но фото получилось завораживающим

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
В Италии заявили о создании способной убить коронавирус вакцины К клиническим испытаниям планируется приступить осенью.
Hi-Tech
Что происходит с ценами в России — яркие примеры В магазинах аномальные цены
Авто
Готов новый финский мотоцикл (дизайн необычный) Финская компания Verge Motorcy представила окончательную версию своего первого мотоцикла, который получит название Verge TS
Кино
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом Певица рассказала о своем самочувствии
Новости партнеров
Конституция: почему «да»? Какие поправки к Конституции ждут россияне
Как Конституция сохранит бюджетную систему здравоохранения в России?
Дмитрий Овчаренко — герой Великой Победы
Герой Великой Победы - обычный крестьянский парень
Дети
Дистанционное обучение старшеклассников продлевается до 31 мая Для учеников 1-8 и 10 классов занятия продолжатся в режиме свободного посещения
Леди
Дети войны рассказывают о своих судьбах в спецпроекте Леди Редакция Леди Mail.ru запустила спецпроект к 75-летию Победы.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»