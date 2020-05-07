Россиянин сфотографировал, как молния ударила в самолет
Редкий и немного пугающий кадр.
Редкий и немного пугающий кадр.
Удивительный момент удалось запечатлеть на фото в начале мая жителю Шолохово Алексею Киму.
Он сделал снимок ровно в ту секунду, когда в пролетавший в небе самолет ударила молния. На снимке можно увидеть, как разряд попал в воздушное судно, описал круг и ушел в землю.
К счастью, самолеты готовы к таким ситуациям, а потому ничего страшного не произошло. Но фото получилось завораживающим
Екатерина Гура