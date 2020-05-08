Народные приметы на 8 мая: о погоде расскажет радуга
Зеленая радуга — к большому ненастью.
Зеленая радуга — к большому ненастью.
Православные христиане 8 мая вспоминают Святого апостола Марка. В народе его прозвали «Ключником»: по поверьям, Марк владеет ключом от небесной кладовой, где хранятся тучи, дожди и грозы. Потому в этот день всегда ждали осадков и считали их доброй приметой.
Кстати, если 8 мая идет небольшой дождь, то он предвещает теплое лето с грозами. А если в этот день солнечно и ясно — лето будет жарким и засушливым.
Особое внимание стоит обратить на радугу. Если она высокая и крутая — погода будет хорошая и солнечная, а если низкая и пологая — к ненастью. Причем, чем зеленее радуга, тем сильнее будет гроза.
Екатерина Гура