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12:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 8 мая: о погоде расскажет радуга

Зеленая радуга — к большому ненастью.

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Источник: @itsalexjackman

Православные христиане 8 мая вспоминают Святого апостола Марка. В народе его прозвали «Ключником»: по поверьям, Марк владеет ключом от небесной кладовой, где хранятся тучи, дожди и грозы. Потому в этот день всегда ждали осадков и считали их доброй приметой.

Кстати, если 8 мая идет небольшой дождь, то он предвещает теплое лето с грозами. А если в этот день солнечно и ясно — лето будет жарким и засушливым.

Кучевые облака утром и слоистые вечером предвещают скорую грозу, а чистое небо — ясную погоду на ближайшие несколько дней.

Особое внимание стоит обратить на радугу. Если она высокая и крутая — погода будет хорошая и солнечная, а если низкая и пологая — к ненастью. Причем, чем зеленее радуга, тем сильнее будет гроза.

Екатерина Гура

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