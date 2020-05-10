За время пандемии Амазонка потеряла еще больше деревьев
Масштабы вырубки растут.
Масштабы вырубки растут.
Пока внимание всего мира сосредоточено на пандемии коронавируса, вырубка лесов в тропических лесах Амазонки резко возросла, сообщает Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE).
INPE использует спутниковые снимки для отслеживания масштабов вырубок. По последним данным, они достигли нового максимума. За 4 месяца с начала года в бразильской Амазонии было уничтожено 1,2 тыс. квадратных километра леса. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем с начала отслеживания в августе 2015 года.
В прошлом году вырубка лесов в бразильской Амазонии выросла на 85% и составила 10,1 тыс. квадратных километров леса, что сопоставимо с территорией Ливана.
Анна Лысенко