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17:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

За время пандемии Амазонка потеряла еще больше деревьев

Масштабы вырубки растут.

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Пока внимание всего мира сосредоточено на пандемии коронавируса, вырубка лесов в тропических лесах Амазонки резко возросла, сообщает Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE).

INPE использует спутниковые снимки для отслеживания масштабов вырубок. По последним данным, они достигли нового максимума. За 4 месяца с начала года в бразильской Амазонии было уничтожено 1,2 тыс. квадратных километра леса. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем с начала отслеживания в августе 2015 года.

В прошлом году вырубка лесов в бразильской Амазонии выросла на 85% и составила 10,1 тыс. квадратных километров леса, что сопоставимо с территорией Ливана.

Анна Лысенко

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